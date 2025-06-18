Невролог объяснил, как нехватка сна влияет на тягу к еде и набор веса

Невролог объяснил, как нехватка сна влияет на тягу к еде и набор весаОб этом важно знать
Исследования показывают, что нехватка сна нарушает сигналы голода, ослабляет самоконтроль, ухудшает обмен веществ, повышает риск набора веса. Это всё может произойти быстро - даже после одной ночи плохого сна. Если на это не обращать внимание, то со временем это плохо скажется на здоровье. Джоанна Фонг-Исариявонгсе, невролог, специализирующий на науке о сне и её влиянии на здоровье, объяснила, почему так происходит.
В рамках контролируемых лабораторных исследований здоровые взрослые ощущали усиление голода и более сильную тягу к калорийной пище после сна всего в четыре-пять часов. Ситуация ухудшается, если вы длительное время недосыпаете: это может привести к хронически повышенному аппетиту.
Кроме того, дефицит сна влияет на то, как мозг оценивает пищу. Исследования демонстрируют, что после всего одной ночи лишения сна у префронтальной коры, которая отвечает за принятие решений и контроль импульсов, снижается активность. Одновременно с этим области, связанные с вознаграждением (миндалевидное тело, прилежащее ядро), становится более восприимчивыми к пищевым сигналам. Проще говоря, мозгу становится сложнее сопротивляться желанию съесть вредную пищу.
Сон играет решающую роль и в контроле уровня сахара в крови. Даже одна ночь прерывистого сна может снизить чувствительность к инсулину до 25%. Из-за этого в крови начинает циркулировать больше сахара. Если организм не может эффективно перерабатывать сахар, то он, скорее всего, преобразует его в жир. Это приводит к набору веса, особенно в области живота. Со временем плохой сон может оказаться связан с более высоким риском возникновения сахарного диабета 2 типа и метаболического синдрома.
Вдобавок ко всему недосып повышает уровень кортизола - главного гормона стресса в нашем организме. Это способствует накоплению жира и может ещё сильнее нарушить регуляцию аппетита.
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