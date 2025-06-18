Невролог объяснил, как нехватка сна влияет на тягу к еде и набор веса

Кроме того, дефицит сна влияет на то, как мозг оценивает пищу. Исследования демонстрируют, что после всего одной ночи лишения сна у префронтальной коры, которая отвечает за принятие решений и контроль импульсов, снижается активность. Одновременно с этим области, связанные с вознаграждением (миндалевидное тело, прилежащее ядро), становится более восприимчивыми к пищевым сигналам. Проще говоря, мозгу становится сложнее сопротивляться желанию съесть вредную пищу.

Сон играет решающую роль и в контроле уровня сахара в крови. Даже одна ночь прерывистого сна может снизить чувствительность к инсулину до 25%. Из-за этого в крови начинает циркулировать больше сахара. Если организм не может эффективно перерабатывать сахар, то он, скорее всего, преобразует его в жир. Это приводит к набору веса, особенно в области живота. Со временем плохой сон может оказаться связан с более высоким риском возникновения сахарного диабета 2 типа и метаболического синдрома.

Вдобавок ко всему недосып повышает уровень кортизола - главного гормона стресса в нашем организме. Это способствует накоплению жира и может ещё сильнее нарушить регуляцию аппетита.

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