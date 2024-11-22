Невролог объяснил, почему мы чувствуем себя лучше, когда просыпаемся без будильника

Цикл нашего сна состоит из четырёх стадий. Одна из них — REM, то есть стадия быстрого движения глаз. Остальные — стадии non-REM. Когда мы засыпаем, то сначала входим в non-REM. Далее следуют две более глубокие стадии и наконец — примерно через 90 минут после погружения в сон — стадия быстрого движения глаз. Во время неё мы видим большую часть снов. Через несколько минут мы снова возвращаемся к стадии non-REM.

Большинство из нас каждую ночь проходит через четыре-шесть циклов медленного сна, который чередуется с быстрым. И чем дольше мы спим, тем больше эти циклы содержат медленного сна и больше быстрого.