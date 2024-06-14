Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 июня 2024, 15:00
1 мин.

Невролог предупредил о связи плохого сна и инсульта

Будьте осторожны
Известно, что проблемы со сном повышают риск возникновения инсульта. Эти нарушения сна включают недосып (менее пяти часов), слишком большое количество сна (более девяти часов), его плохое качество, трудности с засыпанием или поддержанием непрерывного сна, длительный дневной сон, а также храп и остановку дыхания.
Невролог предупредил о связи плохого сна и инсульта
© Unsplash/CC0 Public Domain

Доктор Стивен Инглиш, сосудистый невролог клиники Майо, объяснил, почему плохой сон связывают с инсультом.

На сон люди тратят около трети жизни. Он полезен для здоровья мозга, так как обеспечивает нормальное состояние клеток мозга и сосудов.

Невролог предупредил о связи плохого сна и инсульта
© Antonio Diaz/Adobe Stock

Тем не менее ворочание по ночам может иметь последствия, в том числе повышать риск возникновения инсульта.

При наличии расстройств, связанных со сном (апноэ во сне), люди спят меньше или в целом плохо. Это приводит к снижению притока кислорода и крови к мозгу. Со временем это может повлиять на головной мозг, что будет способствовать возникновению повышенному риску инсульта или когнитивных нарушений из-за сосудистых нарушений в головном мозге.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.