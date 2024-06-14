Невролог предупредил о связи плохого сна и инсульта

Тем не менее ворочание по ночам может иметь последствия, в том числе повышать риск возникновения инсульта.

При наличии расстройств, связанных со сном (апноэ во сне), люди спят меньше или в целом плохо. Это приводит к снижению притока кислорода и крови к мозгу. Со временем это может повлиять на головной мозг, что будет способствовать возникновению повышенному риску инсульта или когнитивных нарушений из-за сосудистых нарушений в головном мозге.

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