Неврологи назвали ягоды лучшей пищей для здоровья мозга

Неврологи назвали ягоды лучшей пищей для здоровья мозгаЕсть несколько причин, почему вы должны добавить их в рацион
Вот несколько причин, почему так важно есть ягоды регулярно.
Богатый источник антиоксидантов. В ягодах много флавоноидов, которые поддерживают здоровье мозга, уменьшают воспаление и улучшают взаимодействие между его клетками. Также ягоды содержат большое количество витамина С - мощного антиоксиданта. Один стакан клубники содержит 89 мг витамина С, то есть почти 100% от суточной нормы, в малине и ежевике его немного меньше - около 39% и 45% от суточной нормы на стакан соответственно.
Улучшают память. Результаты исследований показывают, что те, кто ежедневно употреблял порошок черники (эквивалент примерно половины чашки свежей черники) в течение 12 недель, имели лучшие результаты в тестах на память, чем те, кто принимал плацебо.
Поддерживают метаболическое здоровье. Употребление ягод связывают с улучшением ключевых факторов риска развития метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Это в том числе масса тела, артериальное давление, уровень холестерина, триглицеридов и инсулина. Исследования связывают метаболический синдром с уменьшением объёма мозга и серого вещества, ухудшением результатов когнитивных тестов на память, скорость обработки информации, рассуждение и исполнительные функции.
