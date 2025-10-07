Неврологи назвали ягоды лучшей пищей для здоровья мозга

Есть несколько причин, почему вы должны добавить их в рацион

Здоровый режим питания специалисты связывают с замедлением старения мозга и снижением риска возрастного ухудшения когнитивных функций. То, что мы едим ежедневно, может влиять на то, как с годами изменяется наш мозг. По мнению врачей, лучшие продукты для поддержания работы мозга - ягоды.