Ни в коем случае не игнорируйте эти признаки, связанные со здоровьем полости рта

Защититься от проблем с зубами помогут регулярные осмотры у стоматолога, правильная гигиена рта. И вот какие признаки, связанные с состоянием полости рта, нельзя игнорировать.

Зубная боль или чувствительность зубов. Это может возникать из-за кариеса, скрежетания зубами, треснувшего зуба. Если не обращать внимание на повышенную чувствительность или на зубную боль, то это приведёт к зубному абсцессу.

Кровоточащие дёсны. Это один из признаков заболевания дёсен. В результате вы можете столкнуться с неприятным запахом изо рта, потерей зубов, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прозрачные зубы. Они появляются, когда истощается эмаль и обнажается внутренний слой зуба - дентин. Вызвано это может быть большим количеством факторов: генетикой, чрезмерной чисткой зубов, кислотным рефлюксом, булимией.