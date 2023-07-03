Ни в коем случае не пейте это летом

В жару эффективнее пить не что-то холодное, а горячий чай. Он способствует образованию пота, и благодаря этому тело остывает. Но этот метод лучше всего подойдёт для сухого климата.

Избегайте летом очень сладких напитков. В них много сахара и калорий, поэтому они лишь усиливают жажду.