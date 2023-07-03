Ни в коем случае не пейте это летом

Ни в коем случае не пейте это летомНе все напитки будут в летнее время полезны
Наверняка вы много раз уже слышали, что в жару нужно больше пить. Но нужно при этом понимать, какие напитки принесут вам пользу, а какие - навредят.
В жару эффективнее пить не что-то холодное, а горячий чай. Он способствует образованию пота, и благодаря этому тело остывает. Но этот метод лучше всего подойдёт для сухого климата.
Избегайте летом очень сладких напитков. В них много сахара и калорий, поэтому они лишь усиливают жажду.
Также в жару лучше выбирать негазированную воду. Это поможет избежать обезвоживания.
Не рекомендуется летом употреблять определённые травы. Иначе вы можете столкнуться с такими последствиями, как ожоги, покраснения, крапивница, сыпь, пятна. Среди таких трав - ромашка, зверобой, дягиль, ноготок, хвощ полевой, пижма, тысячелистник, арника горная.
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