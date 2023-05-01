Никогда не ешьте эти пять продуктов на завтрак

Известно, что цитрусовые раздражают стенки желудка. Поэтому эти фрукты нельзя употреблять по утрам, особенно если у вас уже есть болезни желудочно-кишечного тракта вроде гастрита, язвы, эрозии желудка, панкреатита.

Вот что ещё не рекомендуется есть или пить во время завтрака.

Колбасные изделия. Утром организм особенно остро реагирует на консерванты и жиры, которых так много в колбасе и паштетах.

Бананы. Их можно есть разве что с овсяной кашей. Иначе у вас может возникнуть дисбаланс магния и кальция.