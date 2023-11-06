Никогда не принимайте эти пищевые добавки вместе

Доктор Адам Сайеди, основатель Herb+, рассказал, какие витамины и минералы опасно принимать вместе.

Витамин К и разжижители крови. В этом случае препараты, разжижающие кровь (вроде варфарина), могут повысить риск образования тромбов. Предупреждают об этом и специалисты из клиники Кливленда.

Железо и зелёный чай. Катехины в составе зелёного чая могут препятствовать усвоению железа из продуктов растительного происхождения. Лучше употреблять такой чай отдельно от приёма добавок железа. Кроме того, чай тоже теряет свои антиоксидантные свойства, когда вы его пьёте вместе с этими добавками.