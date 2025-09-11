Нитрат натрия и ещё два ингредиента, которые навредят вашему кишечнику

Мальтодекстрин. Он может быть в составе спортивных или энергетических напитков, конфет, заправок для салатов, суповых смесей быстрого приготовления. Исследования его влияния на здоровье показывают неоднозначные результаты. В некоторых говорится, что он может нарушать баланс кишечной микрофлоры и способствовать росту штаммов бактерий, связанных с воспалением и болезнью Крона. Но одна небольшая научная работа продемонстрировала, что мальтодекстрин может способствовать росту некоторых полезных бактерий, важных для пищеварения.

Нитрат натрия или нитрит. В организме эти вещества могут образовывать соединения нитрозамины - известные канцерогены. Содержатся они в мясных деликатесах и некоторых других продуктах типа порошка сельдерея.