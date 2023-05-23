Нитраты: полезны или вредны для здоровья?Об этих веществах ходит много слухов
Долгое время к нитратам люди относились настороженно, поскольку исследования показали, что они могут потенциально вызвать рак. Но в дальнейшем стало известно, что диетические нитраты обладают и преимуществами для здоровья.
Изначально нитраты считались вредными, так как исследования показали, что они связаны с развитием рака. В дальнейшем же выяснилось, что эти вещества обладают некоторыми преимуществами для здоровья: они помогают снизить риск появления болезней сердца, диабета, деменции.
Научно-исследовательский институт инноваций в области питания и здоровья при Университете Эдит Коуэн надеется узнать, почему нитраты настолько противоречивы по своим свойствам. По словам доктора Кэтрин Бондонно, причина может заключаться в том, откуда берутся нитраты. Получают их из трёх основных источников: это овощи, мясо, вода. При этом исследования на людях (по сравнению с исследованиями на животных) не подтвердили возможную опасность нитратов для здоровья, а ещё они доказали, что нитраты, полученные из овощей, могут предотвращать болезни сердца.
Кроме того, богатые нитратами овощи в отличие от мяса и воды содержат также много витамина С и/или полифенолов, которые препятствуют развитию рака.
В целом очень важно провести ещё дополнительные исследования, чтобы откорректировать рекомендации, связанные с нитратами.
Хорошими источниками нитратов считаются тёмно-зелёные листовые овощи, свёкла.
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