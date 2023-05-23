Нитраты: полезны или вредны для здоровья?

Изначально нитраты считались вредными, так как исследования показали, что они связаны с развитием рака. В дальнейшем же выяснилось, что эти вещества обладают некоторыми преимуществами для здоровья: они помогают снизить риск появления болезней сердца, диабета, деменции.

Научно-исследовательский институт инноваций в области питания и здоровья при Университете Эдит Коуэн надеется узнать, почему нитраты настолько противоречивы по своим свойствам. По словам доктора Кэтрин Бондонно, причина может заключаться в том, откуда берутся нитраты. Получают их из трёх основных источников: это овощи, мясо, вода. При этом исследования на людях (по сравнению с исследованиями на животных) не подтвердили возможную опасность нитратов для здоровья, а ещё они доказали, что нитраты, полученные из овощей, могут предотвращать болезни сердца.