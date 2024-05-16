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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2024, 18:00
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Низкий уровень тестостерона оказался связан с ранней смертью у мужчин

Хотя долгое время считалось, что тестостерон сокращает жизнь
Специалисты из Университета Западной Австралии в рамках нового исследования объединили результаты 11 метаанализов. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.
Низкий уровень тестостерона оказался связан с ранней смертью у мужчин
© Alena Darmel from Pexels

Команда учёных обнаружила, что из участников различных исследований мужчины с самым низким уровнем тестостерона умирали чаще. Смерть была связана с любыми причинами, но более глубокий анализ показывает, что в основном это происходило из-за болезней сердца.

Интересно, что процесс, лежащий в основе сердечно-сосудистых заболеваний, может способствовать и эректильной дисфункции. Также известно, что тестостерон оказывает большое влияние на эректильную функцию.

Низкий уровень тестостерона оказался связан с ранней смертью у мужчин
© djile, stock.adobe.com

Уровень тестостерона у мужчин обычно снижается с возрастом. Начиная с 30 лет его количество уменьшается примерно на 1% год. Это иногда называют мужской менопаузой, или андропаузой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.