Низкий уровень тестостерона оказался связан с ранней смертью у мужчин

Низкий уровень тестостерона оказался связан с ранней смертью у мужчинХотя долгое время считалось, что тестостерон сокращает жизнь
Команда учёных обнаружила, что из участников различных исследований мужчины с самым низким уровнем тестостерона умирали чаще. Смерть была связана с любыми причинами, но более глубокий анализ показывает, что в основном это происходило из-за болезней сердца.
Интересно, что процесс, лежащий в основе сердечно-сосудистых заболеваний, может способствовать и эректильной дисфункции. Также известно, что тестостерон оказывает большое влияние на эректильную функцию.
Уровень тестостерона у мужчин обычно снижается с возрастом. Начиная с 30 лет его количество уменьшается примерно на 1% год. Это иногда называют мужской менопаузой, или андропаузой.
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