Низкий уровень тестостерона оказался связан с ранней смертью у мужчин

Команда учёных обнаружила, что из участников различных исследований мужчины с самым низким уровнем тестостерона умирали чаще. Смерть была связана с любыми причинами, но более глубокий анализ показывает, что в основном это происходило из-за болезней сердца.

Интересно, что процесс, лежащий в основе сердечно-сосудистых заболеваний, может способствовать и эректильной дисфункции. Также известно, что тестостерон оказывает большое влияние на эректильную функцию.