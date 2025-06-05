Низкокалорийные диеты оказались связаны с депрессией

Больше на 0,29 балла по показателям Опросника здоровья пациента-9 (PHQ-9) набрали те, кто придерживался диеты с ограничением калорий по сравнению с теми, кто не соблюдал никаких диет. У людей, которые имели избыточный вес и ограничивали потребление калорий, было по показателям PHQ-9 на 0,46 балла больше, а диета с ограничением питательных веществ связана была с повышением результатов PHQ-9 на 0,61 балла.

Рационы питания с ограничением калорий связаны были также с более высокими показателями когнитивно-аффективных симптомов (мера связи между мыслями и чувствами), а диеты с ограничением питательных веществ - с более высокими показателями соматических симптомов (чрезмерный стресс и беспокойство по поводу физических симптомов).

Диета с ограничением питательных веществ оказалась связана с более высокими показателями когнитивно-аффективных симптомов у мужчин по сравнению с женщинами, не соблюдавшими диету. Все три типа питания (с ограничением калорий, ограничением питательных веществ, устоявшиеся модели питания (например, адаптированные для диабетиков)) связаны были также с более высокими показателями соматических симптомов у участников мужского пола.

Люди с ожирением, придерживающиеся устоявшейся диеты, имели более высокие показатели когнитивно-аффективных и соматических симптомов, чем добровольцы со здоровом весом, которые не соблюдали диету.

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