Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 декабря 2024, 04:30
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Ночные смены и плохой сон оказались связаны с эпилепсией

К такому выводу недавно пришли учёные
Сюшуай Дун из больницы провинции Шаньдун при Первом медицинском университете провинции Шаньдун в Цзинане, Китай, и его коллеги узнали, есть ли связь между работой в ночную смену, сном и риском возникновения эпилепсии. Их результаты были опубликованы в онлайн-издании BMC Public Health.
Ночные смены и плохой сон оказались связаны с эпилепсией
© Medical Xpress

В рамках новой работы специалисты изучили данные 270 000 человек с эпилепсией и без неё из британского Биобанка. Наблюдали за участниками в течение 13,5 лет.

Учёные обнаружили положительную связь между работой в ночную смену и более высоким риском возникновения эпилепсии. Постепенное увеличение риска эпилепсии наблюдалось от отсутствия ночных смен вообще и редкой работы по ночам до обычной работы сменами или постоянной работы ночью. Выше всего риск был у людей, которые обычно трудились ночью или постоянно работали по ночам (коэффициент риска 1,29).

Ночные смены и плохой сон оказались связаны с эпилепсией
© The Other Shift

Более высокая вероятность развития эпилепсии была связана с продолжительностью сна (менее семи или более восьми часов в день), частой бессонницей и дневной сонливостью (коэффициенты риска 1,19, 1,19 и 1,46 соответственно). Между продолжительностью времени, проведённого во сне, и эпилепсией связь была U-образной.

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