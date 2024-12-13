Ночные смены и плохой сон оказались связаны с эпилепсией

В рамках новой работы специалисты изучили данные 270 000 человек с эпилепсией и без неё из британского Биобанка. Наблюдали за участниками в течение 13,5 лет.

Учёные обнаружили положительную связь между работой в ночную смену и более высоким риском возникновения эпилепсии. Постепенное увеличение риска эпилепсии наблюдалось от отсутствия ночных смен вообще и редкой работы по ночам до обычной работы сменами или постоянной работы ночью. Выше всего риск был у людей, которые обычно трудились ночью или постоянно работали по ночам (коэффициент риска 1,29).