Норвежское СМИ оценило эффективность китайских и российской вакцин

В большинстве стран, где российская вакцина используется, говорит журналист, люди получают только одну дозу. Причина этого - сложность создания "Спутник V". Технология производства при этом похожа на ту, что применяется для вакцин AstraZeneca и Janssen. Только у российской разработки обе дозы разные: в них помещаются различные вирусы простуды. А поскольку эти дозы должны создаваться отдельно, проще и дешевле ограничиться одной. Но согласно данным Nature, даже один укол даёт хорошую защиту.

По поводу трёх китайских вакцин в журнале BMJ говорится, что их степень защиты - 84, 78 и 73 процента. Однако страны, где использовались эти вакцины (Чили, Индонезия), сообщают, что они были эффективны на 57 и 65 процентов.

Нет точной информации по поводу побочных эффектов от китайских и российских вакцин, заявляет автор. Официально ни о каких серьёзных последствиях речи не шло, но при этом исследование показало, что такие побочные эффекты были замечены в государствах с хорошими уровнем мониторинга медицинских препаратов. Это может привести к искажению данных о том, какие на самом деле вакцины могут вызвать серьёзные побочные реакции.

Также нет данных у учёных о вероятности такого побочного эффекта после российской прививки, как образование тромбов, уменьшение числа тромбоцитов.

Российский "Спутник V" пока что не одобрен ни Европой, ни ВОЗ. В то же время две китайские вакцины ВОЗ оказались одобрены, а Европейским агентством лекарственных средств - нет. Поэтому Всемирная организация здравоохранения призывает Европу снять запрет на въезд тех, кто поставил китайскую прививку.