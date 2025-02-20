Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2025, 09:00
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Новое исследование подтвердило, что отказ от смартфонов полезен для здоровья

Вот что учёным удалось выяснить
В рамках новой работы эксперты решили узнать, вредит ли постоянный доступ в Интернет через смартфоны психическому здоровью и когнитивным функциям людей. Полученные результаты были опубликованы в PNAS Nexus.
Новое исследование подтвердило, что отказ от смартфонов полезен для здоровья
© The Filipino Times

Авторы исследования для проведения эксперимента набрали 467 человек из Prolific.co. Они должны были установить на свои Айфоны приложение, которое полностью блокирует доступ в Интернет. У половины участников телефоны были заблокированы в течение первых двух недель, а у другой половины ничего не поменялось. На следующие 14 дней группы поменялись местами.

© PNAS Nexus (2025)

В результате оказалось, что блокировка Интернета сократила время использования экрана в среднем с 314 минут в день до 161 минуты. Также она привела к значительным улучшениям субъективного благополучия, психического здоровья и способности к удержанию внимания.

Изменение способности к устойчивому вниманию после отказа от смартфонов оказалось эквивалентно стиранию 10 лет возрастного снижения. Симптомы же депрессии у людей улучшились сильнее, чем в среднем при приёме антидепрессантов. При этом у группы, которая на первые две недели заблокировала доступ к Интернету, субъективное благополучие и психическое здоровье оставались на значительно более высоком уровне в течение четырёх недель, даже после возвращения в Сеть.

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