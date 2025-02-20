Новое исследование подтвердило, что отказ от смартфонов полезен для здоровья

Новое исследование подтвердило, что отказ от смартфонов полезен для здоровьяВот что учёным удалось выяснить
Авторы исследования для проведения эксперимента набрали 467 человек из Prolific.co. Они должны были установить на свои Айфоны приложение, которое полностью блокирует доступ в Интернет. У половины участников телефоны были заблокированы в течение первых двух недель, а у другой половины ничего не поменялось. На следующие 14 дней группы поменялись местами.
В результате оказалось, что блокировка Интернета сократила время использования экрана в среднем с 314 минут в день до 161 минуты. Также она привела к значительным улучшениям субъективного благополучия, психического здоровья и способности к удержанию внимания.
Изменение способности к устойчивому вниманию после отказа от смартфонов оказалось эквивалентно стиранию 10 лет возрастного снижения. Симптомы же депрессии у людей улучшились сильнее, чем в среднем при приёме антидепрессантов. При этом у группы, которая на первые две недели заблокировала доступ к Интернету, субъективное благополучие и психическое здоровье оставались на значительно более высоком уровне в течение четырёх недель, даже после возвращения в Сеть.
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