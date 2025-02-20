Новое исследование подтвердило, что отказ от смартфонов полезен для здоровья

В результате оказалось, что блокировка Интернета сократила время использования экрана в среднем с 314 минут в день до 161 минуты. Также она привела к значительным улучшениям субъективного благополучия, психического здоровья и способности к удержанию внимания.

Изменение способности к устойчивому вниманию после отказа от смартфонов оказалось эквивалентно стиранию 10 лет возрастного снижения. Симптомы же депрессии у людей улучшились сильнее, чем в среднем при приёме антидепрессантов. При этом у группы, которая на первые две недели заблокировала доступ к Интернету, субъективное благополучие и психическое здоровье оставались на значительно более высоком уровне в течение четырёх недель, даже после возвращения в Сеть.

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