Новое исследование подтвердило, что вакцинация от ВПЧ защищает от рака шейки матки

Новое исследование подтвердило, что вакцинация от ВПЧ защищает от рака шейки маткиЕго результаты опубликованы в двух статьях в Cochrane Database of Systematic Reviews
Первый научный обзор был сосредоточен на рандомизированных контролируемых исследованиях и включал 60 работ с участием 157 414 человек. Они продемонстрировали, что все вакцины против ВПЧ эффективны в профилактике инфекций, способных привести к онкологии и другим заболеваниям. Кроме того, вакцины, которые защищают от соответствующих типов ВПЧ, значительно снижают вероятность развития аногенитальных бородавок.
В рамках второго обзора специалисты проанализировали данные 225 исследований с участием более 132 миллионов человек из разных стран. В этой работе рассматривались обсервационные исследования, где сравнивались результаты до и после введения вакцины.
Согласно полученным результатам, вакцинация против ВПЧ достоверно снижает вероятность развития рака шейки матки и предраковых изменений шейки матки.
У девочек, которые были вакцинированы в возрасте 16 лет или младше, риск возникновения рака шейки матки был на 80% ниже, чем у невакцинированных. Также учёные выявили значительное снижение частоты предраковых изменений (CIN2+ и CIN3+) и аногенитальных бородавок, которые вызваны ВПЧ-инфекцией. Более выраженным это снижение было у женщин, поставивших вакцину в возрасте 16 лет или младше.
