Новое исследование подтвердило, что вакцинация от ВПЧ защищает от рака шейки матки

В рамках второго обзора специалисты проанализировали данные 225 исследований с участием более 132 миллионов человек из разных стран. В этой работе рассматривались обсервационные исследования, где сравнивались результаты до и после введения вакцины.

Согласно полученным результатам, вакцинация против ВПЧ достоверно снижает вероятность развития рака шейки матки и предраковых изменений шейки матки.

У девочек, которые были вакцинированы в возрасте 16 лет или младше, риск возникновения рака шейки матки был на 80% ниже, чем у невакцинированных. Также учёные выявили значительное снижение частоты предраковых изменений (CIN2+ и CIN3+) и аногенитальных бородавок, которые вызваны ВПЧ-инфекцией. Более выраженным это снижение было у женщин, поставивших вакцину в возрасте 16 лет или младше.

