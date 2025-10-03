Новое исследование показало, почему наши чувства меняют остроту

Для изучения нового механизма учёные использовали сразу несколько методов. Это двухфотонная микроскопия, оптогенетика, фармакологические подходы и электрофизиологические измерения. Эксперименты они проводили на мышах.

Открытие помогает объяснить, почему один и тот же сенсорный стимул иногда воспринимается чётко, а иногда размыто. По мнению исследователей, этот механизм связан также с изменением сенсорных порогов во время сна и бодрствования, а его нарушения могут влиять на развитие расстройств аутистического спектра.

