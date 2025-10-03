Новое исследование показало, почему наши чувства меняют остроту

Новое исследование показало, почему наши чувства меняют остротуЭто выяснили учёные из Женевского университета
Механизм, который эксперты недавно обнаружили, работает через петлю обратной связи. Глутамат, который выделяется таламическими проекциями, связывается со специальными рецепторами в верхней части пирамидальных нейронов соматосенсорной коры. Это приводит к тому, что нейрон становится более чувствительным к последующим стимулам.
Для изучения нового механизма учёные использовали сразу несколько методов. Это двухфотонная микроскопия, оптогенетика, фармакологические подходы и электрофизиологические измерения. Эксперименты они проводили на мышах.
Открытие помогает объяснить, почему один и тот же сенсорный стимул иногда воспринимается чётко, а иногда размыто. По мнению исследователей, этот механизм связан также с изменением сенсорных порогов во время сна и бодрствования, а его нарушения могут влиять на развитие расстройств аутистического спектра.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.