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Новый тип гепатита заражает детей и уничтожает печень: есть ли способ его излечить

Объясняют врачи
Внезапная вспышка детского гепатита неизвестного происхождения возникла в октябре 2021 - мае 2022 года в Великобритании и США. При этом 22 июня этого года количество случаев этого заболевания выросло до 920. При этом 2 % заболевших за это время скончались. Но что говорят сами медики по поводу возможности вылечить эту болезнь?
Новый тип гепатита заражает детей и уничтожает печень: есть ли способ его излечить

Новый гепатит SAHUC теоретически вылечить можно. Правда, для этого важно обнаружить его вовремя. Кроме того, главная проблема врачей-педиатров состоит в том, что точно неизвестно, почему и как возникает эта болезнь. Это усложняет выявление подтверждённых случаев заболевания.

Главный редактор журнала Pediatric Investigation и доктор наук Гету Жаори проанализировал большое количество разной научной литературы, чтобы понять, в чём состоит сущность SAHUC и откуда эта болезнь взялась. Результаты этого обзора были опубликованы в издании Pediatric Investigation.

Новый тип гепатита заражает детей и уничтожает печень: есть ли способ его излечить

На основе 30 научных работ и баз данных специалист выяснил, что главными симптомами нового гепатита считаются рвота, диарея и желтуха. При этом распространённость этих признаков зависела от страны, где обнаруживали заболевание. В лабораторных анализах пациентов чаще всего встречался высокий уровень таких веществ, как аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, сывороточный билирубин. Печень при этом у всех была воспалена в разной степени.

Что касается причин развития нового заболевания, то пока учёные могут назвать лишь несколько предположений. Среди них есть факторы, изменяющие активность аденовируса, изменяющие иммунитет человека, иммунодефицит из-за COVID-19.

SAHUC сейчас лечат несколькими способами. Это в основном симптоматическая и поддерживающая терапия. Иногда замедлить развитие болезни врачам удавалось при помощи противовирусных лекарств либо сочетания традиционных китайских и западных лекарств. Сам же Гету Жаори советует обращаться к противовирусной терапии на ранних стадиях болезни, то есть через 3-5 дней после её начала.

Люди же, которые страдают печёночной недостаточностью, могут излечиться лишь одним способом - при помощи трансплантации печени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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