Новый тип гепатита заражает детей и уничтожает печень: есть ли способ его излечить

На основе 30 научных работ и баз данных специалист выяснил, что главными симптомами нового гепатита считаются рвота, диарея и желтуха. При этом распространённость этих признаков зависела от страны, где обнаруживали заболевание. В лабораторных анализах пациентов чаще всего встречался высокий уровень таких веществ, как аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, сывороточный билирубин. Печень при этом у всех была воспалена в разной степени.

Что касается причин развития нового заболевания, то пока учёные могут назвать лишь несколько предположений. Среди них есть факторы, изменяющие активность аденовируса, изменяющие иммунитет человека, иммунодефицит из-за COVID-19.

SAHUC сейчас лечат несколькими способами. Это в основном симптоматическая и поддерживающая терапия. Иногда замедлить развитие болезни врачам удавалось при помощи противовирусных лекарств либо сочетания традиционных китайских и западных лекарств. Сам же Гету Жаори советует обращаться к противовирусной терапии на ранних стадиях болезни, то есть через 3-5 дней после её начала.

Люди же, которые страдают печёночной недостаточностью, могут излечиться лишь одним способом - при помощи трансплантации печени.

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