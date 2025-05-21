Нут и другие продукты с большим количеством клетчатки для людей с диабетом

Нут. Из порции консервированного нута (1/2 стакана) вы получите около 117 ккал, 6 г белка, 19 г углеводов, 2 г жиров и 5 г клетчатки. За счёт клетчатки и белка этот продукт переваривается медленнее и медленно повышает уровень сахара в крови.

Семена чиа. Одна столовая ложка этих семян содержит около 70 ккал, 2 г клетчатки, 4 г жира и почти 5 г клетчатки. В ходе одного исследования выяснилось, что у людей с диабетом 2 типа и гипертонией, которые каждый день в течение 12 недель употребляли 40 г семян чиа, значительно снизилось систолическое артериальное давление по сравнению с теми, кто эти семена не ел.

Эдамаме. Одна чашка очищенных бобов включает около 188 ккал, 18 г белка, 13 г углеводов и 8 г клетчатки.