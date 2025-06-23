Нут и не только: что нужно включить в рацион для здорового питания

Нут и не только: что нужно включить в рацион для здорового питанияОб этом рассказали диетологи
Еда необязательно должна быть нетрадиционной, чтобы приносить пользу нашему здоровью. То же самое касается диет: они необязательно должны быть ограничивающими, чтобы быть эффективными. По словам Жаклин Альбин, врача-кулинара в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета в Далласе, лучше сосредоточиться не на том, чтобы убирать из рациона что-то, а на добавлении в него чего-либо.
Вы наверняка уже знаете, какие продукты являются "хорошими". Это фрукты и овощи, цельные зёрна, орехи, семена, бобовые. Например, согласно исследованию, представленному на встрече учёных, ежедневная чашка нута снижает уровень холестерина у людей. Однако мало кто ест достаточно овощей и фруктов ежедневно, то есть минимум 3,5 чашки в сутки.
Даже сегодня, когда существуют мощные препараты для снижения веса и планировщики питания с искусственным интеллектом, эксперты по питанию считают крайне важным потреблять продукты, богатые питательными веществами. В том числе клетчаткой, которая важна для снижения риска возникновения диабета 2 типа, рака, сердечно-сосудистых заболеваний.
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