Нут и не только: что нужно включить в рацион для здорового питания

Еда необязательно должна быть нетрадиционной, чтобы приносить пользу нашему здоровью. То же самое касается диет: они необязательно должны быть ограничивающими, чтобы быть эффективными. По словам Жаклин Альбин, врача-кулинара в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета в Далласе, лучше сосредоточиться не на том, чтобы убирать из рациона что-то, а на добавлении в него чего-либо.

Вы наверняка уже знаете, какие продукты являются "хорошими". Это фрукты и овощи, цельные зёрна, орехи, семена, бобовые. Например, согласно исследованию, представленному на встрече учёных, ежедневная чашка нута снижает уровень холестерина у людей. Однако мало кто ест достаточно овощей и фруктов ежедневно, то есть минимум 3,5 чашки в сутки.