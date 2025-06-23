Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 июня 2025, 03:45
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Нут и не только: что нужно включить в рацион для здорового питания

Об этом рассказали диетологи
В этом году федеральное правительство опубликует диетические рекомендации на 2025–2030 годы. Они обновляются каждые пять лет на основе последних научных данных. Новые изменения могут включать более сильный акцент на употреблении фасоли, гороха и чечевицы, а также ограничение красного и обработанного мяса. Хорошая новость в том, что вносить такие изменения в диету вовсе не сложно.
Нут и не только: что нужно включить в рацион для здорового питания
© vaaseenaa

Еда необязательно должна быть нетрадиционной, чтобы приносить пользу нашему здоровью. То же самое касается диет: они необязательно должны быть ограничивающими, чтобы быть эффективными. По словам Жаклин Альбин, врача-кулинара в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета в Далласе, лучше сосредоточиться не на том, чтобы убирать из рациона что-то, а на добавлении в него чего-либо.

Вы наверняка уже знаете, какие продукты являются "хорошими". Это фрукты и овощи, цельные зёрна, орехи, семена, бобовые. Например, согласно исследованию, представленному на встрече учёных, ежедневная чашка нута снижает уровень холестерина у людей. Однако мало кто ест достаточно овощей и фруктов ежедневно, то есть минимум 3,5 чашки в сутки.

Нут и не только: что нужно включить в рацион для здорового питания
© PGoodie76/Getty Images

Даже сегодня, когда существуют мощные препараты для снижения веса и планировщики питания с искусственным интеллектом, эксперты по питанию считают крайне важным потреблять продукты, богатые питательными веществами. В том числе клетчаткой, которая важна для снижения риска возникновения диабета 2 типа, рака, сердечно-сосудистых заболеваний.

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