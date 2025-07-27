Нут назвали лучшим углеводом для поддержания здоровья кишечника

Вот несколько факторов, за счёт которых нут улучшает здоровье кишечника.

Много клетчатки. Из половины стакана варёного нута вы получите 6 г клетчатки. При этом в нём содержится как нерастворимая, так и растворимая клетчатка. Нерастворимая увеличивает объём стула, способствует его прохождению через пищеварительную систему, защищает от запоров, а растворимая замедляет пищеварение и помогает организму усваивать питательные вещества.

Питание полезных бактерий в кишечнике. В нуте много резистентного крахмала, который помогает питать полезные бактерии в кишечнике, стимулирует производство короткоцепочечных жирных кислот.