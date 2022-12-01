Нужно ли давать учащимся начальной школы домашнее задание: отвечает учёный

Нужно ли давать учащимся начальной школы домашнее задание: отвечает учёныйИ эффективно ли это с научной точки зрения
Научных исследований, посвящённых связи домашнего задания с успеваемостью детей и подростков, довольно много. Некоторые из них показывают, что учащиеся среднего звена и старших классов благодаря выполнению упражнений дома учатся лучше. Но что насчёт младших школьников?
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Научные работы демонстрируют, что некоторые ученики средних и старших классов лучше решают контрольные, когда выполняют домашнее задания. Однако нет доказательств того, что такой же подход помогает лучше учиться детям в начальной школе. Более того, домашнее задание может только мешать развитию младшеклассников: оно способствует их утомлению, сокращает время для игр, из-за домашних заданий у ребёнка может пропасть интерес к школе.
Также разговор о домашнем задании даёт возможность задаться вопросом о том, какая в школе учебная среда. Если в классе ученики выполняют чисто механическую работу, то у них по поводу домашних заданий будут возникать мысли вроде «Зачем мы делаем эту работу?» Это отмечает Брайан Гравел, исследователь из Университета Тафтса.