Нужно ли давать учащимся начальной школы домашнее задание: отвечает учёный

Научные работы демонстрируют, что некоторые ученики средних и старших классов лучше решают контрольные, когда выполняют домашнее задания. Однако нет доказательств того, что такой же подход помогает лучше учиться детям в начальной школе. Более того, домашнее задание может только мешать развитию младшеклассников: оно способствует их утомлению, сокращает время для игр, из-за домашних заданий у ребёнка может пропасть интерес к школе.