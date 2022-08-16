О каких проблемах в организме говорит жажда по утрам

Потреблять достаточное количество жидкости важно, прежде всего, для нормальной работы всего организма. Даже если вы обезвожены всего на 2 % от всей массы тела, это всё равно может сказаться на вашем состоянии. Так, у вас может ухудшиться мелкая моторика, сила, координация, выносливость. Также вам придётся в целом напрягаться сильнее, чем обычно, а это значит, что и уставать вы будете быстрее.

Умственные способности тоже снижаются при обезвоживании. Даже если оно составляет всего 1-2 %. Вам становится тяжелее решать проблемы, концентрироваться на чём-то, принимать решения.

Специалисты рекомендуют потреблять примерно два литра жидкости в день. Причём большая часть этой жидкости может поступать в организм с пищей.

Согласно результатам недавнего исследования, некоторые напитки могут хуже или лучше, чем вода, восполнять недостаток жидкости. Эквивалентными же воде в этом отношении считаются кола, чай, кофе, диетическая кола, спортивные напитки, газировка. Превосходили воду молоко из сои или молочных продуктов, растворы для пероральной регидратации, заменители пищи на основе молока, пиво с содержанием спирта менее 4 %. А вот спирт, имеющий концентрацию выше 4 %, уступал воде.

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