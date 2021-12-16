О каких заболеваниях говорит чувство усталости после каждого приёма пищи

На самом деле, утверждает автор статьи, чувство усталости после еды возникает у людей довольно часто. И этому есть, по словам диетолога Мелиссы Прист, несколько объяснений. Одно из них - наличие у человека таких заболеваний, как анемия, аллергия. Также причиной может стать чувствительность к инсулину, проблемы с гормонами (гормональный дисбаланс), пищевая непереносимость.

Есть и другие факторы, способствующие развитию сонливости после приёма пищи. Среди них - потребность при переваривании пищи в энергии, употребление продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов, слишком большое количество съеденной пищи.