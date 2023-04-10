О протеине существует много слухов. Правда ли, что он избавляет от похмелья?Ответ - в статье, основанной на результатах исследования Myprotein
Протеин становится сейчас всё популярнее. Приобретают его и люди, которые занимаются спортом, и те, кто хочет поддерживать здоровье и красоту.
Фото: Neurosurgery & Spine Consultants
Правда ли, что протеин помогает при похмелье? Оказывается, да. В печени человека алкоголь превращается в ацетальдегид, из-за которого и возникает похмелье. Белок же помогает расщеплять этот элемент.
Также говорят, что протеин лучше не принимать тем, кто не занимается спортом. И это лишь миф. Протеин жизненно важен для тела человека. Он помогает избавиться от различных физических недомоганий, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни.
Считается, что благодаря употреблению протеина можно стать подтянутым и стройным. Но это не так. Протеин нужно лишь принимать как дополнение к суточной норме белка, а стройность и подтянутость - это результат диеты и тяжёлых тренировок.
Многие переживают, что из-за протеина можно потолстеть. Но это неправда. Если вы от этого элемента набираете вес, то это значит, что вы не тренируетесь и употребляете много протеина без необходимой стимуляции мышц. От белка в принципе тяжело поправиться.
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