О протеине существует много слухов. Правда ли, что он избавляет от похмелья?

Считается, что благодаря употреблению протеина можно стать подтянутым и стройным. Но это не так. Протеин нужно лишь принимать как дополнение к суточной норме белка, а стройность и подтянутость - это результат диеты и тяжёлых тренировок.

Многие переживают, что из-за протеина можно потолстеть. Но это неправда. Если вы от этого элемента набираете вес, то это значит, что вы не тренируетесь и употребляете много протеина без необходимой стимуляции мышц. От белка в принципе тяжело поправиться.

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