Об этих полезных свойствах клубники знают немногие

Об этих полезных свойствах клубники знают немногиеЕшьте её по возможности как можно больше
Сезоном клубники считается май. Однако доступна в супермаркетах она обычно круглый год, поэтому вы в любое время сможете получить из неё полезные вещества.
Употребление клубники даст вам несколько преимуществ для здоровья.
Улучшение состояния кожи. Это возможно благодаря витамину С в составе клубники. Он нужен для того, чтобы в организме вырабатывался коллаген. Коллаген делает кожу увлажнённой, эластичной, упругой. Также в клубнике присутствует эллаговая кислота и антоцианин, которые препятствуют выработке меланина, появлению пятен и веснушек.
Избавление от отёков. Их устраняет калий, входящий в состав клубники.
Восстановление организма и защита от простудных заболеваний. Обеспечивается этот эффект благодаря витамину С.
Помощь при переутомлении глаз. На сетчатку глаз влияют антоцианы, которые есть в клубнике. В результате вы избавитесь от усталости глаз и защитите себя от ухудшения зрения.
Снижение уровня холестерина и профилактика запоров. Считается, что за это отвечает вещество пектин.
Помощь во время беременности. В клубнике содержится фолиевая кислота. Она нужна для правильного развития плода.
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