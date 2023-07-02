Фитнес и здоровье
15:14, 02 июля 2023
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Об этих полезных свойствах клубники знают немногие

Ешьте её по возможности как можно больше

Сезоном клубники считается май. Однако доступна в супермаркетах она обычно круглый год, поэтому вы в любое время сможете получить из неё полезные вещества.

Употребление клубники даст вам несколько преимуществ для здоровья.

Улучшение состояния кожи. Это возможно благодаря витамину С в составе клубники. Он нужен для того, чтобы в организме вырабатывался коллаген. Коллаген делает кожу увлажнённой, эластичной, упругой. Также в клубнике присутствует эллаговая кислота и антоцианин, которые препятствуют выработке меланина, появлению пятен и веснушек.

Избавление от отёков. Их устраняет калий, входящий в состав клубники.

Восстановление организма и защита от простудных заболеваний. Обеспечивается этот эффект благодаря витамину С.

Об этих полезных свойствах клубники знают немногие
Anrita1705

Помощь при переутомлении глаз. На сетчатку глаз влияют антоцианы, которые есть в клубнике. В результате вы избавитесь от усталости глаз и защитите себя от ухудшения зрения.

Снижение уровня холестерина и профилактика запоров. Считается, что за это отвечает вещество пектин.

Помощь во время беременности. В клубнике содержится фолиевая кислота. Она нужна для правильного развития плода.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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