Об этих полезных свойствах клубники знают немногие

Употребление клубники даст вам несколько преимуществ для здоровья.

Улучшение состояния кожи. Это возможно благодаря витамину С в составе клубники. Он нужен для того, чтобы в организме вырабатывался коллаген. Коллаген делает кожу увлажнённой, эластичной, упругой. Также в клубнике присутствует эллаговая кислота и антоцианин, которые препятствуют выработке меланина, появлению пятен и веснушек.

Избавление от отёков. Их устраняет калий, входящий в состав клубники.

Восстановление организма и защита от простудных заболеваний. Обеспечивается этот эффект благодаря витамину С.