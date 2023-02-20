Фитнес и здоровье
20:11, 20 февраля 2023
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Об этих полезных свойствах квашеной капусты вы точно не знали

Этот продукт можно назвать супередой

В зимние дни одним из угощений является квашеная капуста. И мало кто знает, какую конкретно пользу она приносит организму.

Об этих полезных свойствах квашеной капусты вы точно не знали

Фото: All recipes

Квашеная капуста - низкокалорийное блюдо. В 100 мг капусты содержится всего 19 ккал. Также в ней много витамина С, а ещё есть витамины A, B1, B2, B3, B6, B12, K1, E. P1. Из минералов в квашеной капусте вы найдёте кальций, калий, железо, фосфор, магний, марганец, медь.

В отличие от сырой капусты, в квашеной есть пробиотики и ферменты, облегчающие процесс пищеварения.

Об этих полезных свойствах квашеной капусты вы точно не знали

A Sweet Pea Chef

Известно, про пробиотики помогают укрепить иммунитет. Ещё они способствуют лучшему всасыванию и продвижению еды в кишечнике. Соответственно, благодаря пробиотикам организм лучше сопротивляется болезням. Поэтому зимой важно добавлять в рацион квашеную капусту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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