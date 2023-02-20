Об этих полезных свойствах квашеной капусты вы точно не знали

Квашеная капуста - низкокалорийное блюдо. В 100 мг капусты содержится всего 19 ккал. Также в ней много витамина С, а ещё есть витамины A, B1, B2, B3, B6, B12, K1, E. P1. Из минералов в квашеной капусте вы найдёте кальций, калий, железо, фосфор, магний, марганец, медь.

В отличие от сырой капусты, в квашеной есть пробиотики и ферменты, облегчающие процесс пищеварения.