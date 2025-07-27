Обезболивающие и другие лекарства, которые нельзя смешивать с алкоголем

Обезболивающие. Из-за смешивания алкоголя с ацетаминофеном (тайленолом) и аспирином или ибупрофеном может возникнуть повреждение печени и желудочно-кишечное кровотечение. Об этом сказала Кэти Дубински, доктор фармацевтических наук, фармацевт, основатель и генеральный директор Vitalize.

Антидепрессанты. В некоторых случаях их совместный приём с алкоголем может усугубить симптомы депрессии, вызвать сонливость, ухудшить координацию. Относятся к таким препаратам селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН).

Антибиотики. Если их принимать вместе с алкоголем, могут возникнуть головная боль, приливы и тошнота.

Антипсихотики. Среди наиболее распространённых симптомов их сочетания со спиртным - затруднённое дыхание, низкое артериальное давление, обмороки, в тяжёлых случаях - кома или судороги.