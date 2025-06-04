Обезболивающие и другие лекарства, на действие которых влияет кофе

Обезболивающие и другие лекарства, на действие которых влияет кофеВот что об этом нужно знать
Лекарства от простуды и гриппа. Кофеин - стимулятор. Это значит, что он ускоряет работу центральной нервной системы. Псевдоэфедрин, который содержится в лекарствах от гриппа и простуды, тоже является стимулятором. Если пить такие лекарства вместе с кофе, то можно столкнуться с нервозностью или беспокойством, головными болями, учащённым сердцебиением, бессонницей. Кроме того, многие подобные лекарства уже содержат в составе кофеин. Совместный приём препаратов для лечения СДВГ или астмы и кофеина может повысить риск возникновения нарушения сна, бессонницы.
Лекарства для щитовидной железы. Согласно результатам исследований, употребление кофе слишком скоро после приёма левотироксина может снизить его усвоение до 50%. Чаще такое встречается при приёме лекарства в виде таблеток. То же самое касается лекарств от остеопороза, в том числе алендроната и ризедроната. Их рекомендуется принимать натощак и примерно за 30-60 минут до еды или питья.
Антидепрессанты и антипсихотики. Исследования показывают, что кофеин может связываться с сертралином и циталопрамом в желудке и снижать их всасывание и эффективность. Трициклические антидепрессанты (ТЦА) расщепляются ферментом печени CYP1A2, который отвечает и за метаболизм кофеина. Это может замедлить распад препарата, усилив побочные эффекты, либо задержать выведение кофеина. Клозапин, антипсихотик, также обрабатывается с помощью CYP1A2.
Обезболивающие. В парацетамоле и аспирине может содержаться кофеин. Кофе способен ускорить всасывание этих лекарств, что приведёт к повышенной кислотности в желудке. Это может помочь обезболивающим действовать быстрее, а также повышает риск возникновения раздражения желудка или кровотечения, особенно в сочетании с другими источниками кофеина.
Сердечные препараты. Кофеин повышает одновременно кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Обычно происходит это в течение трёх-четырёх часов после употребления. Это может противодействовать эффекту лекарств, направленных на снижение давления или нормализацию сердечного ритма.
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