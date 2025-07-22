Обезвоживание и другие причины, почему вас тошнит после тренировки

Обезвоживание. Во время тренировок наш организм теряет вместе с потом жидкость и электролиты. В результате может развиться обезвоживание, а также тошнота, головокружение или спазмы желудка.

Упражнения на полный желудок. Тошнота в этом случае возникает из-за того, что кровоток отвлекается от органов пищеварения, чтобы питать мышцы. Лучше всего завершать обильный приём пищи за два-три часа до тренировки.

Прыжки. У некоторых людей они тоже могут вызвать тошноту.

Низкий уровень сахара в крови. Чтобы это предотвратить, за 30-60 минут до начала тренировки съешьте лёгкий перекус.