Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 июля 2025, 15:45
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Обезвоживание и другие причины, почему вас тошнит после тренировки

Обращайте на это внимание
Чувство тошноты после занятий спортом возникает у многих людей. Вот в чём конкретно может быть проблема в этом случае.
Обезвоживание и другие причины, почему вас тошнит после тренировки
© FitDay

Обезвоживание. Во время тренировок наш организм теряет вместе с потом жидкость и электролиты. В результате может развиться обезвоживание, а также тошнота, головокружение или спазмы желудка.

Упражнения на полный желудок. Тошнота в этом случае возникает из-за того, что кровоток отвлекается от органов пищеварения, чтобы питать мышцы. Лучше всего завершать обильный приём пищи за два-три часа до тренировки.

Прыжки. У некоторых людей они тоже могут вызвать тошноту.

Низкий уровень сахара в крови. Чтобы это предотвратить, за 30-60 минут до начала тренировки съешьте лёгкий перекус.

Обезвоживание и другие причины, почему вас тошнит после тренировки
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Перенапряжение. К тошноте могут привести слишком быстрые и интенсивные нагрузки во время тренировки, упражнения на выносливость.

Воздействие тепла. Физические упражнения в жаркую и влажную погоду сильно нагружают нашу систему охлаждения. Чем больше крови поступает к коже для отвода тепла, тем меньше её поступает в кишечник, что может вызвать тошноту.

Спортивные напитки и энергетические закуски. Тошнота после их употребления может быть связана с чувствительностью к содержащимся в них сахарам или другим ингредиентам.

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