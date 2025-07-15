Обезвоживание и не только: почему вас может тянуть к шоколаду

Желание съесть сахар. Если вы боретесь с тягой к шоколаду, попробуйте есть тёмный шоколад, варианты с низким содержанием сахара или вообще без него.

Усталость. В шоколаде есть кофеин, который может вас взбодрить.

Культура. Существует мнение, что в США женщины во время месячных испытывают тягу к шоколаду.

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