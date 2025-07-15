Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 июля 2025, 02:15
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Обезвоживание и не только: почему вас может тянуть к шоколаду

Проверьте себя
Желание съесть шоколадку может возникнуть по многим причинам. Например, из-за стресса, усталости и не только.
Обезвоживание и не только: почему вас может тянуть к шоколаду
© Emilija Manevska / Getty Images

Обезвоживание. Оно может вызвать чувство голода и тягу к сладкой пище. Всё потому, что при нехватке воды организму сложнее получить доступ к запасам глюкозы.

Стресс. Для многих шоколад - это успокаивающая еда.

Внешние факторы. Некоторые люди испытывают тягу к шоколаду, когда видят рекламу с ним или проходят мимо пекарни.

Обезвоживание и не только: почему вас может тянуть к шоколаду
© id-art / Getty Images

Желание съесть сахар. Если вы боретесь с тягой к шоколаду, попробуйте есть тёмный шоколад, варианты с низким содержанием сахара или вообще без него.

Усталость. В шоколаде есть кофеин, который может вас взбодрить.

Культура. Существует мнение, что в США женщины во время месячных испытывают тягу к шоколаду.

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