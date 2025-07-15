Обезвоживание и не только: почему вас может тянуть к шоколаду

Опубликовано 15 июля 2025, 02:151 мин.
Обезвоживание и не только: почему вас может тянуть к шоколадуПроверьте себя
Желание съесть шоколадку может возникнуть по многим причинам. Например, из-за стресса, усталости и не только.
Обезвоживание. Оно может вызвать чувство голода и тягу к сладкой пище. Всё потому, что при нехватке воды организму сложнее получить доступ к запасам глюкозы.
Стресс. Для многих шоколад - это успокаивающая еда.
Внешние факторы. Некоторые люди испытывают тягу к шоколаду, когда видят рекламу с ним или проходят мимо пекарни.
Желание съесть сахар. Если вы боретесь с тягой к шоколаду, попробуйте есть тёмный шоколад, варианты с низким содержанием сахара или вообще без него.
Усталость. В шоколаде есть кофеин, который может вас взбодрить.
Культура. Существует мнение, что в США женщины во время месячных испытывают тягу к шоколаду.
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Источник:Verywell Health
Автор:Валерия Филимонова