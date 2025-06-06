Обезжиренное молоко назвали лучшим молочным продуктом для снижения холестерина

Вот какие преимущества для организма даёт обезжиренное молоко.

В нём нет добавленного сахара. Добавленный сахар - один из ключевых факторов развития болезней сердца. Всё потому, что его избыток может повысить уровень вредного холестерина и снизить уровень полезного. В молоке же содержится натуральный сахар.

Содержит важные для сердца витамины и минералы. Каждая чашка молока содержит 8 г белка и 13 основных витаминов и минералов. Среди них витамин D, калий, кальций, магний, которые положительно влияют на сердце.