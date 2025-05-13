Обезжиренное молоко вместо цельного и другие замены продуктов, которые помогут потреблять меньше калорий

Обезжиренное молоко вместо цельного. Это сэкономит примерно 70 ккал на чашку. При этом вы всё так же получите 8 г белка и около 12 г углеводов. Переход на обезжиренную сметану может сэкономить 30 ккал в двух столовых ложках.

Больше овощей и фруктов. Они низкокалорийны и богаты витаминами, минералами, клетчаткой, антиоксидантами. Вместо чипсов и крекеров ешьте овощи, а вместо соуса - хумус, творог или греческий йогурт.

Воздушный попкорн вместо картофельных чипсов. По сравнению с масляным попкорном вы сэкономите около 73 ккал в трёх чашках. Полейте попкорн маслом или слегка распылите его на него, слегка посыпьте его солью.