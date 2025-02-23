Обезжиренные, обработанные продукты с утра и не только: из-за чего вы накапливаете жир

Одна из самых распространённых привычек, из-за которых люди не могут похудеть, по словам врача, — это следование модным диетам и отказ от натуральной пищи. Помимо этого, есть и другие факторы.

Выбор обезжиренных продуктов. В них добавляют сахар или даже кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Это способствует увеличению веса из-за повышения уровня инсулина.

Употребление обработанных продуктов. Продукты, в которых мало углеводов, ничем не лучше. Всё потому, что в них есть химикаты, повреждающие ДНК. Нитриты в обработанном мясе связывают с раком.

Начало дня с рафинированных углеводов. Избегайте пончиков, хлопьев, простых бубликов с джемом: они повышают уровень инсулина и вызывают голод еще до обеда.

Употребление сладких напитков. Откажитесь от сладкого кофе и ароматизированного латте.