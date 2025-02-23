Обезжиренные, обработанные продукты с утра и не только: из-за чего вы накапливаете жир

Обезжиренные, обработанные продукты с утра и не только: из-за чего вы накапливаете жирПроверьте себя
Одна из самых распространённых привычек, из-за которых люди не могут похудеть, по словам врача, — это следование модным диетам и отказ от натуральной пищи. Помимо этого, есть и другие факторы.
Выбор обезжиренных продуктов. В них добавляют сахар или даже кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Это способствует увеличению веса из-за повышения уровня инсулина.
Употребление обработанных продуктов. Продукты, в которых мало углеводов, ничем не лучше. Всё потому, что в них есть химикаты, повреждающие ДНК. Нитриты в обработанном мясе связывают с раком.
Начало дня с рафинированных углеводов. Избегайте пончиков, хлопьев, простых бубликов с джемом: они повышают уровень инсулина и вызывают голод еще до обеда.
Употребление сладких напитков. Откажитесь от сладкого кофе и ароматизированного латте.
Пропуск утренних упражнений. Занятия спортом по утрам повышают уровень энергии и ускоряют метаболизм.
Неправильное время приёма пищи. Это важно для снижения веса.
Неумение справляться со стрессом по утрам. Нужно учиться управлять стрессом: это позволяет снизить вес и прожить дольше.
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