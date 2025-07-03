Обильные приёмы пищи и другие вещи, которых нужно избегать после 5 вечера

Обильные приёмы пищи или перекусы с большим количеством углеводов. Особенно плохо перевариваются очищенные углеводы (белый хлеб, белые макароны, выпечка), сладкие закуски, подслащённые сахаром напитки. Они вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, с которыми организм вечером хуже справляется. Об этом сказала Мишель Рутенштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный инструктор по диабету.

Алкоголь. Если его пить после 5 вечера, то он может привести к рикошетной гипергликемии ночью и нарушить сон. Особенно осторожным нужно быть при приёме лекарств для контроля уровня сахара в крови или при наличии в алкогольном напитке слишком большого количества сахара. Дело в том, что когда печень занята расщеплением алкоголя, то она может не вырабатывать достаточно сахара для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови. Из-за этого всю ночь могут происходить колебания уровня сахара в крови.

Недосып. Согласно научным исследованиям, лишение сна ухудшает толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину. Даже одна ночь недосыпа может привести к тому, что организм будет использовать инсулин менее эффективно. Когда у вас некачественный сон, в организме вырабатывается больше гормонов стресса, который повышают уровень сахара в крови. Ещё лишение сна вызывает увеличение количества гормонов голода.