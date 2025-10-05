Облегчение ПМС и другие преимущества магния для женского здоровья

Облегчает ПМС. Исследования показывают, что уровень магния у женщин с ПМС ниже.

Поддерживает работу мышц. Нехватка магния может повысить риск развития мышечных судорог, слабости, спазмов и общей боли. Также из-за этого вы можете поучить травму на тренировке и медленнее восстанавливаться после неё.

Поддерживает здоровье костей. Магний предотвращает и лечит остеопороз - заболевание, при котором кости становятся слабыми и хрупкими. Оно поражает 21,2% женщин старше 50 лет.

Регулирует сон. У женщин сон может нарушиться из-за гормональных изменений во время менструации, беременности, менопаузы. Синдром беспокойных ног и бессонница тоже в эти периоды часто встречаются. Исследования показывают, что магний может способствовать сну, так как он расслабляет мышцы и даёт ощущение спокойствия.