Облегчение ПМС и другие преимущества магния для женского здоровья

Облегчение ПМС и другие преимущества магния для женского здоровьяВот о чём нужно знать
Облегчает ПМС. Исследования показывают, что уровень магния у женщин с ПМС ниже.
Поддерживает работу мышц. Нехватка магния может повысить риск развития мышечных судорог, слабости, спазмов и общей боли. Также из-за этого вы можете поучить травму на тренировке и медленнее восстанавливаться после неё.
Поддерживает здоровье костей. Магний предотвращает и лечит остеопороз - заболевание, при котором кости становятся слабыми и хрупкими. Оно поражает 21,2% женщин старше 50 лет.
Регулирует сон. У женщин сон может нарушиться из-за гормональных изменений во время менструации, беременности, менопаузы. Синдром беспокойных ног и бессонница тоже в эти периоды часто встречаются. Исследования показывают, что магний может способствовать сну, так как он расслабляет мышцы и даёт ощущение спокойствия.
Улучшает психическое здоровье. Приём добавок с магнием облегчает симптомы, связанные с депрессией и тревогой. Дозы магния, которые при этом эффективны, - 200–400 мг в сутки.
Защищает здоровье сердца. С возрастом у женщин повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного артериального давления. Магний может помочь с этим. Исследования показывают, что 300–600 мг этого вещества в день снижает вероятность развития гипертонии и болезней сердца.
Облегчает приливы. Это распространённый симптом менопаузы. Магний помогает в лечении и профилактике приливов, правда, научные данные на эту тему ещё неоднозначны.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.