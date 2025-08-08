Облегчение тошноты и не только: как имбирь поможет вашему здоровью

Облегчение тошноты. Многочисленные исследования показывают, что имбирь уменьшает рвоту и тошноту, особенно по сравнению с плацебо. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) даже рекомендует употреблять продукты и чаи, содержащие имбирь, для облегчения тошноты. Есть данные и о том, что имбирь помогает при тошноте, вызванной химиотерапией.

Противовоспалительные свойства. Имбирь содержит много гингерола и шогаола, обладающих сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Одно исследование продемонстрировало, что имбирь снижает активность нейтрофилов, которые становятся гиперактивными при волчанке, ревматоидном артрите, антифосфолипидном синдроме. Также имбирь обладает помогает бороться с бактериями, вирусами и другими вредными микробами.

Купирование боли. Согласно результатам некоторых научных исследований, экстракт имбиря может уменьшить боль и скованность в колене у людей с остеоартритом. Ещё одно исследование показало, что приём 2 г имбиря каждый день в течение 11 дней уменьшает болезненность после тренировки. Облегчает имбирь и менструальные боли.