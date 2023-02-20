Обнаружен антиоксидант, который на 20% увеличивает продолжительность жизни

Во многом продолжительность жизни человека зависит от его генетического состава. Однако также существуют доказательства того, что прожить дольше может здоровый образ жизни.

В ходе недавних исследований, направленных на нейропротекторные свойства астаксантина при старении мозга, стало известно, что больше всего этого антиоксиданта содержится в трёх разновидностях продуктов.