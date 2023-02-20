Обнаружен антиоксидант, который на 20% увеличивает продолжительность жизни

Обнаружен антиоксидант, который на 20% увеличивает продолжительность жизниПолучить его можно из трёх видов морепродуктов
Научные исследования показывают, что благодаря антиоксиданту астаксантину можно активировать специальный ген долголетия. Этот ген встречается у многих долгожителей.
Фото: Healthline
Во многом продолжительность жизни человека зависит от его генетического состава. Однако также существуют доказательства того, что прожить дольше может здоровый образ жизни.
В ходе недавних исследований, направленных на нейропротекторные свойства астаксантина при старении мозга, стало известно, что больше всего этого антиоксиданта содержится в трёх разновидностях продуктов.
Shannon Miller
Существующие научные исследования показывают, что астаксантин увеличивает продолжительность жизни круглых червей за счёт антиоксидантных свойств. Так, их продолжительность жизни увеличилась примерно на 20%. Всё дело в том, что астаксантин помогает активировать ген FOXO3, который связан с долголетием.
В журнале Marine Drugs отмечается, что к отличным источникам антиоксиданта астаксантин относятся раки, креветки, криль.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.