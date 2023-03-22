Обнаружен ещё один эффект винограда: он продлевает жизнь на несколько лет

Обнаружен ещё один эффект винограда: он продлевает жизнь на несколько летВам точно стоит регулярно есть этот фрукт
Научные исследования показывают, что виноград обладает большим количеством преимуществ для здоровья. К примеру, он благотворно влияет на работу мозга, помогает при ожирении печени и увеличивает продолжительность жизни.
Фото: Everyday Health
На самом деле ни один продукт питания не может вам гарантировать здоровую и долгую жизнь. Однако исследования демонстрируют, что если вы хотите прожить дольше, то стоит включить в рацион виноград. Этот фрукт богат клетчаткой, калием, витаминами группы В, поэтому он улучшает работу мозга, снижает давление, уровень холестерина, укрепляет иммунитет.
Кроме того, в научных статьях, опубликованных в журнале Foods, говорится, что виноград может увеличить продолжительность жизни на пять лет.
Более ранние научные исследования показали, что при добавлении чуть менее двух чашек фруктов к ежедневному рациону можно увеличить продолжительность жизни и уменьшить симптомы ожирения печени. Опираясь на эти данные, учёные провели несколько новых экспериментов на мышах.
Согласно результатам нового исследования, виноградная добавка улучшала у мышей состояние печени (при ожирении печени), а сами мыши жили в итоге дольше. По словам профессора Джона Пеццуто, то, что наблюдалось в ходе экспериментов, эквивалентно увеличению продолжительности жизни человека на четыре-пять лет. Однако точно сказать, насколько в действительности увеличивается срок жизни, невозможно.
Также это исследование показало, что виноград положительно влияет на здоровье мозга. В частности, на когнитивные функции и поведение.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.