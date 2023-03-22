Обнаружен ещё один эффект винограда: он продлевает жизнь на несколько лет

Более ранние научные исследования показали, что при добавлении чуть менее двух чашек фруктов к ежедневному рациону можно увеличить продолжительность жизни и уменьшить симптомы ожирения печени. Опираясь на эти данные, учёные провели несколько новых экспериментов на мышах.

Согласно результатам нового исследования, виноградная добавка улучшала у мышей состояние печени (при ожирении печени), а сами мыши жили в итоге дольше. По словам профессора Джона Пеццуто, то, что наблюдалось в ходе экспериментов, эквивалентно увеличению продолжительности жизни человека на четыре-пять лет. Однако точно сказать, насколько в действительности увеличивается срок жизни, невозможно.

Также это исследование показало, что виноград положительно влияет на здоровье мозга. В частности, на когнитивные функции и поведение.

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