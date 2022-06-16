Обнаружен наиболее эффективный способ восстановления при ишемической болезни сердца

В рамках нового исследования специалисты сравнили несколько вариантов тренировок (скандинавская ходьба, высокоинтенсивные интервальные тренировки, непрерывная тренировка средней и высокой интенсивности) и выяснили, какой из них является самым эффективным для пациентов с ишемической болезнью сердца. Участвовали в эксперименте 130 человек, длился он 14 недель.

Эксперты обнаружили, что полезнее всего для здоровья участников была скандинавская ходьба. Эта разновидность тренировок улучшала функциональные возможности организма (например, люди благодаря ей начинали лучше ходить) пациентов на 19 процентов (высокоинтенсивные тренировки - на 13 процентов, непрерывные тренировки - на 12 процентов). Кроме того, все варианты реабилитации были одинаково полезны для психического здоровья пациентов и повышали качество их жизни.

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