Обнаружен наиболее эффективный способ восстановления при ишемической болезни сердца

Обнаружен наиболее эффективный способ восстановления при ишемической болезни сердцаИ это скандинавская ходьба
Благодаря скандинавской ходьбе люди, страдающие ишемической болезнью сердца, лучше справляются с повседневными делами. Такой вывод учёных из Канады был опубликован в Canadian Journal of Cardiology.
Обычно врачи назначают пациентам с ишемической болезнью сердца различные варианты тренировок для реабилитации. Это, например, высокоинтенсивная интервальная тренировка и непрерывная тренировка средней или высокой интенсивности. Однако некоторые после завершения программы реабилитации перестают заниматься спортом.
В рамках нового исследования специалисты сравнили несколько вариантов тренировок (скандинавская ходьба, высокоинтенсивные интервальные тренировки, непрерывная тренировка средней и высокой интенсивности) и выяснили, какой из них является самым эффективным для пациентов с ишемической болезнью сердца. Участвовали в эксперименте 130 человек, длился он 14 недель.
Эксперты обнаружили, что полезнее всего для здоровья участников была скандинавская ходьба. Эта разновидность тренировок улучшала функциональные возможности организма (например, люди благодаря ей начинали лучше ходить) пациентов на 19 процентов (высокоинтенсивные тренировки - на 13 процентов, непрерывные тренировки - на 12 процентов). Кроме того, все варианты реабилитации были одинаково полезны для психического здоровья пациентов и повышали качество их жизни.
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