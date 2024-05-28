Обнаружена часть мозга, которая ответственна за помощь другим людям

Обнаружена часть мозга, которая ответственна за помощь другим людямРезультаты этого исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior
Новое исследование проводилось учёными из Университета Бирмингема и Оксфордского университета. Эта научная работа впервые показала, как область, называемая вентромедиальной префронтальной корой (vmPFC), играет решающую роль в оказании помощи другим людям.
В ходе исследования специалисты сосредоточили внимание на вентромедиальной префронтальной коре. Она располагается в передней части мозга. Известно, что эта часть важна также для принятия решений и других исполнительных функций.
Для проведения исследования были набраны три группы участников. У 25 пациентов было повреждение vmPFC, у 15 было повреждение других участков головного мозга, а 40 человек были участниками контрольной группы.
Результаты эксперимента показали, что область vmPFC нужна для того, чтобы человек помогал другим. Пациенты с повреждением vmPFC были менее склонны помогать другим, прилагали меньше усилий даже после того, как решили помочь, и зарабатывали меньше денег для помощи другим по сравнению с контрольными группами.
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