Обнаружена часть мозга, которая ответственна за помощь другим людям

Для проведения исследования были набраны три группы участников. У 25 пациентов было повреждение vmPFC, у 15 было повреждение других участков головного мозга, а 40 человек были участниками контрольной группы.

Результаты эксперимента показали, что область vmPFC нужна для того, чтобы человек помогал другим. Пациенты с повреждением vmPFC были менее склонны помогать другим, прилагали меньше усилий даже после того, как решили помочь, и зарабатывали меньше денег для помощи другим по сравнению с контрольными группами.

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