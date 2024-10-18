Обнаружена генетическая мутация, которая повышает вероятность рождения дочери

Цзяньчжи Чжан, эволюционный генетик Мичиганского университета, и Силян Сун, докторант Мичиганского университета, нашли человеческий генетический вариант, влияющий на соотношение полов у детей. Также они обнаружили, что может существовать большое количество подобных генетических вариантов. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

В рамках исследования учёные обратились к UK Biobank. Анализируя эти данные, они выявили нуклеотидное изменение под названием rs144724107. Оно было связано с увеличением вероятности рождения девочки по сравнению с мальчиком на 10%. Однако встречалось это соединение редко: у 0,5% человек из UK Biobank.