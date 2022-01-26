Обнаружена группа генов, влияющих на продолжительность жизни человека

В ходе исследования специалисты проанализировали генетические данные 11 262 долгожителей. Эти данные были получены в результате проведения других, более ранних исследований. Выяснилось, что люди, у которых активность определённых генов снижена, с большей вероятностью проживут долгую жизнь, чем остальные. Такие гены связаны с двумя ферментами РНК-полимеразами (Pols) и с экспрессией генов рибосомных белков.