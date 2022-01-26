Обнаружена группа генов, влияющих на продолжительность жизни человека

Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:33
1 мин.
Обнаружена группа генов, влияющих на продолжительность жизни человекаОб этом сообщают учёные из Университетского колледжа Лондона
Некоторые гены, как оказалось, могут влиять на то, сколько лет проживёт человек. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования. Подробнее - в материале.
По словам учёных, подавление определённых генов способно увеличить продолжительность жизни человека. К такому выводу эксперты пришли в результате анализа данных исследования, которые опубликованы в статье Genome Research.
В ходе исследования специалисты проанализировали генетические данные 11 262 долгожителей. Эти данные были получены в результате проведения других, более ранних исследований. Выяснилось, что люди, у которых активность определённых генов снижена, с большей вероятностью проживут долгую жизнь, чем остальные. Такие гены связаны с двумя ферментами РНК-полимеразами (Pols) и с экспрессией генов рибосомных белков.
Источник: Medical Xpress