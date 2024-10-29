Обнаружена польза растительной диеты для снижения риска возникновения рака

Американский институт исследований рака пропагандирует растительную диету. Исследования показывают, что 25% всех случаев рака можно предотвратить только с помощью диеты и питания. К тому же многие виды онкологии могут развиваться 10 и более лет.

Научные работы продемонстрировали, что растительная диета — это альтернатива типичной американской диете. Рацион на основе растительных продуктов подразумевает, что не менее 80−90% всей пищи должны составлять необработанные растительные продукты. Это бобовые, фрукты, овощи, семена, цельные зёрна и орехи. Также разрешается иногда, но не на регулярной основе потреблять минимальное количество обработанной растительной пищи или продуктов животного происхождения (молочных продуктов или мяса).