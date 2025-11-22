Обнаружена связь между депрессией, бессонницей и деменцией

Результаты работы были опубликованы в журнале Aging & Mental Health. Они подчёркивают, что депрессия - наиболее значимый фактор риска развития деменции, но при сочетании с бессонницей этот риск повышается ещё больше. Раннее лечение расстройств сна и психического здоровья может помочь избежать старческого слабоумия.

