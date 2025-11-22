Обнаружена связь между депрессией, бессонницей и деменцией

Обнаружена связь между депрессией, бессонницей и деменциейК такому выводу пришли учёные из Университета Сент-Луиса
В ходе нового исследования специалисты обнаружили, что у людей, которые одновременно страдают депрессией и бессонницей, вероятность развития деменции на 91% выше. У тех, кто имеет только депрессию, этот риск выше на 70%, а у людей только с бессонницей - на 11%. Также этот риск был одинаковым для всех расовых групп.
Результаты работы были опубликованы в журнале Aging & Mental Health. Они подчёркивают, что депрессия - наиболее значимый фактор риска развития деменции, но при сочетании с бессонницей этот риск повышается ещё больше. Раннее лечение расстройств сна и психического здоровья может помочь избежать старческого слабоумия.
