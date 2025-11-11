Обнаружена связь между диабетом 2 типа и потерей слуха

Также распространённость потери слуха оказалась выше среди людей с диабетом, который был диагностирован более 10 лет назад. Риск для них был при этом в 2,07 раза выше, чем у тех, кто узнал о наличии у себя диабета позже. Также у пациентов с умеренной и тяжёлой/глубокой потерей слуха средний уровень HbA1c был выше, чем у людей из контрольной группы. Это позволяет предположить, что слабый контроль уровня глюкозы связан с более тяжёлым нарушением слуха.

