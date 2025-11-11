Обнаружена связь между диабетом 2 типа и потерей слуха

Обнаружена связь между диабетом 2 типа и потерей слухаОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Otolaryngology–Head and Neck Surgery
В рамках систематического обзора и метаанализа, опубликованного в научном журнале за ноябрь 2025 года, учёные проанализировали данные 17 исследований. Эти работы охватили 3910 пациентов с диабетом и 4084 контрольных субъекта. Результаты показывают: среди людей с диабетом 2 типа распространённость потери слуха составляет от 40,6% до 71,9%, а риск потери слуха у них в 4,19 раза выше, чем у здоровых.
Также распространённость потери слуха оказалась выше среди людей с диабетом, который был диагностирован более 10 лет назад. Риск для них был при этом в 2,07 раза выше, чем у тех, кто узнал о наличии у себя диабета позже. Также у пациентов с умеренной и тяжёлой/глубокой потерей слуха средний уровень HbA1c был выше, чем у людей из контрольной группы. Это позволяет предположить, что слабый контроль уровня глюкозы связан с более тяжёлым нарушением слуха.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.