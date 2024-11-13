Обнаружена связь между доступом к интернету и ожирением

Обнаружена связь между доступом к интернету и ожирениемЭто показало недавнее исследование
В ходе исследования, опубликованного в журнале Economics & Human Biology, специалисты проанализировали данные работы «Динамика домохозяйств, доходов и труда в Австралии» (HILDA). Этот проект охватывал период 2006—2019 годов.
Известно, что ожирение повышает риск возникновения болезней сердца и сосудов, высокого кровяного давления, диабета 2 типа. В 2022 году почти две трети (65,8%) взрослых австралийцев имели избыточный вес или страдали ожирением.
Команда учёных обнаружила, что повышение уровня внедрения Национальной широкополосной сети на 1% связано с большей распространённостью ожирения. В частности, с увеличением индекса массы тела на 1,57 кг/м2 м ростом ожирения на 6,6%. Это значит, что доступ к высокоскоростному интернету заставляет нас двигаться меньше.
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