Обнаружена связь между генетикой и потреблением кофе

Результаты исследования показали, что действительно конкретные варианты генов, унаследованные от родителей, влияют на то, сколько кофе вы будете потреблять. Но всё не так однозначно.

Учёные обнаружили устойчивую положительную генетическую связь между кофе и вредными последствиями для здоровья: ожирением, употреблением психоактивных веществ. При этом в наборе данных 23andMe тревога, биполярное расстройство, депрессия положительно коррелировали с генетикой потребления кофе, а в Биобанке Великобритании — отрицательно коррелировали.

Кроме того, была выявлена положительная связь между генетикой потребления кофе, измеренной в 23andMe, и психическими расстройствами, а в Британском Биобанке — наоборот.