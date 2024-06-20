Обнаружена связь между генетикой и потреблением кофе

Обнаружена связь между генетикой и потреблением кофеОб этом говорится в журнале Neuropsychopharmacology
Эксперты из Школы медицины и стоматологии Шулиха и Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали генетические данные, а также данные о потреблении кофе, которые сообщили сами люди, для проведения полногеномного исследования ассоциаций. Также учёные сравнили генетические характеристики потребления кофе из базы данных 23andMe в США с ещё большим количеством записей в Великобритании.
Результаты исследования показали, что действительно конкретные варианты генов, унаследованные от родителей, влияют на то, сколько кофе вы будете потреблять. Но всё не так однозначно.
Учёные обнаружили устойчивую положительную генетическую связь между кофе и вредными последствиями для здоровья: ожирением, употреблением психоактивных веществ. При этом в наборе данных 23andMe тревога, биполярное расстройство, депрессия положительно коррелировали с генетикой потребления кофе, а в Биобанке Великобритании — отрицательно коррелировали.
Кроме того, была выявлена положительная связь между генетикой потребления кофе, измеренной в 23andMe, и психическими расстройствами, а в Британском Биобанке — наоборот.