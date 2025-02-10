Обнаружена связь между головными болями и самоубийствами

Всего в исследование были включены 119 486 человек с диагнозом головной боли и 597 430 подобранных контрольных лиц без диагноза головной боли. Охватывал этот диагноз мигрень, головную боль напряжения, посттравматическую головную боль и тригеминальные автономные цефалгии.

У людей с головной болью абсолютный риск попытки самоубийства за 15 лет составил 0,78% по сравнению с 0,33% в контрольной группе. Разница же в рисках равнялась 0,45%.

Мигрень показала скорректированное отношение рисков (HR) 1,71 для попытки самоубийства и 1,09 для завершённого самоубийства. При головных болях напряжения это отношение составляло 1,91 для попыток самоубийства и 1,44 для завершённых самоубийств, при посттравматической головной боли — 3,14 и 3,22 соответственно, при тригеминальной автономной цефалгии — 1,97 и 2,40 соответственно.

Также у людей, страдающих головными болями, были выше показатели сопутствующих медицинских и психиатрических заболеваний. В том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний, хронической обструктивной болезни лёгких, инсульта, черепно-мозговой травмы, расстройств настроения, расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.