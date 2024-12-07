Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 декабря 2024, 01:30
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Обнаружена связь между использованием смайликов и особенностями личности людей

Вот кто предпочитает эмодзи
Результаты исследования, опубликованного 4 декабря 2024 года в журнале открытого доступа PLOS ONE, показали, что более высокий эмоциональный интеллект связан с более частым использованием эмодзи в общении с друзьями. При этом люди с избегающим типом привязанности использовали их реже.
Обнаружена связь между использованием смайликов и особенностями личности людей
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Новая научная работа показала, что женщины пользуются эмодзи в общении с семьёй и друзьями чаще, чем мужчины.

Команда учёных проанализировала в ходе нового исследования связи между частотой использования эмодзи, стилем привязанности и эмоциональным интеллектом у 320 взрослых людей. Учитывались при этом пол и тип отношений.

Обнаружена связь между использованием смайликов и особенностями личности людей
© pinwhalestock, Pixabay, CC0

По итогам исследования выяснилось, что люди с более высоким эмоциональным интеллектом и надёжным типом привязанности чаще отправляют эмодзи. Для женщин более высокие уровни избегания привязанности были связаны с более редкими отправкой и получением смайликов при общении с друзьями и романтическими партнёрами, а для мужчин — с отправкой меньшего количества эмодзи таким партнёрам.

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