Обнаружена связь между использованием смайликов и особенностями личности людей

Новая научная работа показала, что женщины пользуются эмодзи в общении с семьёй и друзьями чаще, чем мужчины.

Команда учёных проанализировала в ходе нового исследования связи между частотой использования эмодзи, стилем привязанности и эмоциональным интеллектом у 320 взрослых людей. Учитывались при этом пол и тип отношений.