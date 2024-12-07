Обнаружена связь между использованием смайликов и особенностями личности людей

Обнаружена связь между использованием смайликов и особенностями личности людейВот кто предпочитает эмодзи
Новая научная работа показала, что женщины пользуются эмодзи в общении с семьёй и друзьями чаще, чем мужчины.
Команда учёных проанализировала в ходе нового исследования связи между частотой использования эмодзи, стилем привязанности и эмоциональным интеллектом у 320 взрослых людей. Учитывались при этом пол и тип отношений.
По итогам исследования выяснилось, что люди с более высоким эмоциональным интеллектом и надёжным типом привязанности чаще отправляют эмодзи. Для женщин более высокие уровни избегания привязанности были связаны с более редкими отправкой и получением смайликов при общении с друзьями и романтическими партнёрами, а для мужчин — с отправкой меньшего количества эмодзи таким партнёрам.
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